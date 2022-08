Benji Espinoza señala que no entregarán videos de cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno

Benji Espinoza, abogado del mandatario Pedro Castillo, señaló que no entregarán los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, con los que se busca conocer, si la cuñada del Jefe de Estado, Yenifer Paredes, se escondió durante el operativo fiscal para evitar su detención.

“No estamos hablando de la casa de cualquier persona, hablamos de Palacio de Gobierno y en palacio hay secretos de Estado. No es que los fiscales tienen derecho a conocer. Si lo hacen, cometen delito grave y pueden acabar destituidos”, manifestó esta mañana el letrado.

Casa de Gobierno es inviolable

Dijo también, que los fiscales y policías ingresaron a Palacio de Gobierno durante diligencias porque fueron tolerantes y se lo permitieron: “Que hayan sido permisivos con revisar la residencia no significa que se puedan conocer aspectos de Palacio de Gobierno porque, quien lo pide y quien lo autoriza, podría estar prevaricando”, apuntó.

"¿Cree que pueden revisarse las cámaras de Palacio? No se puede porque no es una casa, no es una vivienda cualquiera. Ahí el presidente tiene secretos de Estado, ¿ cómo es eso que la fiscalía va a conocer secretos de Estado?”, sostuvo del defensor de Castillo Terrones, añadiendo que la casa de Gobierno es “inviolable”.