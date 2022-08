Isabel Cortez denunciará ante Ética a María del Carmen Alva por la agresión sufrida en el Hemiciclo

Luego de la agresión sufrida en el Hemiciclo unicameral por parte de María del Carmen Alva, la congresista de Juntos por el Perú, Isabel Cortez, anunció por redes sociales que presentará una denuncia ante la Comisión de Ética del Parlamento contra la acciopopulista.

"Junto con mi bancada estoy presentando oficio para denunciar ante ética a la señora Maricarmen Alva por la agresión a mi persona que es, a la vez, contra toda mujer trabajadora de nuestro país. La prepotencia y violencia de la élite de nuestro país no debe gozar más de impunidad", se lee en su publicación de Twitter.

Previamente, en declaraciones a la prensa, la parlamentaria de Juntos Por el Perú dio más detalles de la agresión que sufrió, además del fuerte intercambio de palabras que le espetó Alva.

"Hubo una intervención de una congresista (Norma Yarrow) sobre que Los Niños se venden por un plato de lentejas, entonces él (Wilson Soto de Acción Popular) se sintió un poco deprimido, yo percibí eso, por eso me acerqué junto con otras bancadas a solidarizarnos. María del Carmen me dijo que me fuera de allí, que me retirara y que no me metiera en su bancada", detalló la legisladora de izquierda.