Darwin Espinoza acusa a María del Carmen Alva de haber llamado "indio de m" a un congresista

Tras el reciente incidente en el Congreso de la República, en el cual la parlamentaria de Acción Popular María del Carmen Alva jaloneó a Isabel Córtez durante un intercambio de palabras, se han desatado las reacciones de los demás legisladores ante este hecho.

El compañero de bancada de Alva, Darwin Espinoza, acusó a la extitular del Legislativo de haber calificado con insultos racistas a otro congresista del partido de la lampa. Además, denunció que recibió amenazas de su parte.

"La señora (Alva) se ha sentido, desde el primer día, presidenta del país. Y es por eso que ahora jalonea, grita e insulta. (...) el sábado pasado hubo un plenario en Acción Popular y le ha dicho 'indio de m...' a un congresista, entre otras lisuras más (...) que nos va a destruir a nosotros y a nuestras familias. Eso es lo que ha dicho la señora María del Carmen Alva en un plenario", declaró a la prensa.

PELEAS EN EL PLENO

Por su parte, Jhaec Darwin Espinoza Vargas también protagonizó una gresca con su otro colega de bancada, Wilson Soto. Las cámaras de la prensa captaron el momento en que ambos parlamentarios discutían. Luego, cuando Espinoza se marchó, Soto se paró de su escaño para empujarlo. Esto generó la reacción de Espinoza Vargas quien le increpó por haberlo tocado: “¡No me toques, no me toques”, le dijo y luego se alejó.