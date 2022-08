Daniel Salaverry: “hasta el momento no hay pruebas concretas contra Pedro Castillo”

Daniel Salaverry, asesor del presidente Pedro Castillo, señaló este miércoles que hasta el momento las autoridades competentes no han demostrado una prueba concreta sobre las acusaciones al mandatario por actos de corrupciòn en su Gobierno.

"Hasta el día de hoy no hay una sola prueba concreta, palpable, documentada, que implique al presidente Pedro Castillo en algún acto delicitvo. Esperemos por el bien del Perú que no exista", señaló en declaraciones para un medio local.

El exparlamentario también dijo que no es el consejero legal del mandatario y solo dialoga con él temas de coyuntura política, además, que no estaba enterado sobre la renuncia de Benji Espinoza como abogado de Pedro Castillo y Lilia Paredes. "Como todo ciudadano me he enterado por las redes sociales de la renuncia del abogado Benji Espinoza. Yo hablo con el presidente de temas de coyuntura política", indicó.

Por otro lado, saludó la decisión de Yenifer Paredes de entregarse a la Fiscalía, quien ya se encuentra en la sede de la Diviac y pidió a los demás investigados entregarse a la justicia.

SOBRE BRUNO PACHECO

Daniel Salaverry también se refirió sobre las declaraciones de Bruno Pacheco que involucraría al mandatario, declaró que solo son supuestos y especulaciones. "Seguimos esperando la declaración oficial de Pacheco. No me gustaría entrar a ese terreno de especulación", comentó.