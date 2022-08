Félix Chero sobre entrega de Yenifer Paredes: "Eso demuestra que el presidente no encubre a nadie"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero Medina, se pronunció sobre la entrega de Yenifer Paredes a la Fiscalía de la Nación, luego de las diligencias realizadas el día de ayer en Palacio de Gobierno para detener a la cuñada del presidente Pedro Castillo.

En conferencia de prensa del Consejo de Ministros, el titular del Minjus saludó la decisión de Paredes Navarro de ponerse a disposición de las autoridades y aseguró que su accionar demuestra que el presidente no obstruye a la justicia ni encubre a nadie.

“Eso demuestra que el presidente de la República no encubre a nadie y eso demuestra que esta señorita se está poniendo a derecho para decir su verdad. Creo que eso hay que felicitarlo porque finalmente se trae por la borda aquellas especulaciones y mensajes que pretenden involucrar al presidente de la República con actos de corrupción sin ningún sustento y fundamento”, dijo.

Sobre renuncia de representantes del Perú ante la ONU y OEA

En otro momento, Chero Medina se refirió a las renuncias de los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth como representantes del país ante la ONU y OEA. El ministro señaló que ambos personajes deben dar una explicación sobre dicha decisión.

“Ellos seguro tendrán que dar una explicación objetiva y razonada porque cumplen una labor diplomática, defienden los intereses de nuestro país frente nuestros pares en el extranjero y no creo yo que la justificación sea porque se ha cambiado al ministro de Relaciones Exteriores. Eso no es servir al país, no es tener vocación democrática”, sostuvo.