Benji Espinoza renunció a la defensa legal del presidente Pedro Castillo

El abogado Benji Espinoza, anunció que daría un paso al costado como representante legal del mandatario Pedro Castillo, y la primera dama Lilia Paredes, según señaló en un comunicado público a través de sus redes sociales oficiales.

Según señaló, Espinoza habría tomado el caso basándose en el “principio de presunción de inocencia”, sin embargo, sin dar mayores detalles, este habría anunciado que dejaría el caso.

“He tomado la decisión de renunciar a la defensa del Señor Presidente y la Primera Dama. En este tiempo he dedicado todas mis fuerzas en la defensa del debido proceso en el marco del principio de presunción de inocencia atendible a cada ciudadano de la República”, acotó.

HABRÍA SIDO CRITICADO

Asimismo, el ex abogado del mandatario Pedro Castillo, Benji Espinoza, no habría podido evitar referirse a su posición como ex defensa del presidente, acusado de los presuntos delitos de corrupción, señalando que los abogados no deberían ser juzgados por a quienes defienden, sino como los defienden.

“Agradezco la confianza de mis clientes en el tramo que significaron mis servicios profesionales. Debo reiterar: los abogados no podemos ser juzgados por quiénes defendemos sino cómo defendemos. He actuado con probidad y diligencia. Con pasión y vehemencia", finalizó.