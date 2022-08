Benji Espinoza niega que Yenifer Paredes estuvo en Palacio: No hubo prenda que acredite que vivía acá

El abogado del presidente de la República Pedro Castillo, Benji Espinoza, negó este miércoles que la cuñada del mandatario, hoy prófuga de la justicia, Yenifer Paredes se encontraba en Palacio de Gobierno cuando la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron para cumplir la diligencia de detención preliminar en su contra.

"Cuando llega la Policía está en varios espacios, y dicen 'cierra esta entrada, quédate allá, tú quédate acá', es imposible que cuando llega la Policía y Fiscalía Yenifer haya estado ahí y se haya ido por otro lado. Eso es imposible", indicó.

El letrado aclaró que durante la diligencia no se halló ninguna prenda que probara la presencia de la cuñada del presidente al interior de la Casa de Pizarro y criticó que se especule en torno a ello.

"Se ha hecho un allanamiento en todos los espacios de la residencia y no se ha incautado un polo, una ropa, una prenda que acredite que Yenifer vivía acá. ¿No se encontró a Yenifer en Palacio? No se le encontró. Segundo, ¿se encontró algún elemento que vincule a Yenifer en Palacio? Tampoco. Entonces, vamos a los hechos y no especulemos. No es que se han demorado para que la saquen por atrás. Eso no es así", apuntó.

Yenifer Paredes es investigada por presunto tráfico de influencias tras supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca.