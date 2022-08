García Belaúnde sobre Castillo: "No van por él porque tiene cierta inmunidad, tiene blindaje"

Después del mensaje de la Nación, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, manifestó que el mandatario Pedro Castillo intentó disfrazar un discurso de confrontación y expresó que el Pueblo no está con el jefe de Estado ya que según las encuestas hay una desaprobación 80 % hacia su gestión.

"Ilegal es que él haya metido a su familia en los robos y en la corrupción, si él deja a su familia de lado y fuera de todo, sencillamente no irían por ellos. Me llama la atención que no haya buscado una solución al problema" sostuvo Víctor Andrés García Belaúnde en entrevista con 2022 en 24 Horas.

En otro momento e refirió a la situación política del país y el allanamiento de la Fiscalía en Palacio de Gobierno en búsqueda de la cuñada-hija del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes y expresó que la justicia está muy cerca del entorno del mandatario y sería el principio del fin.