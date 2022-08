Rosana Cueva: Hay permanentes ataques a la libertad de expresión desde el primer día del Gobierno

Foto Macronorte

La periodista Rosana Cueva, en una amplia entrevista con El Comercio, lamentó que el mandatario Pedro Castillo Terrones le haya ordenado leer una carta notarial que le envió, donde cuestiona un informe sobre las delaciones ante el Ministerio Público de Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia.

La directora y conductora del programa periodístico “Panorama” de Panamericana Televisión, señaló que le llamó la atención el párrafo que literalmente dice se “ordena que se lea la carta notarial (....) Una orden que excede las facultades que tiene como jefe de Estado”, señaló categórica.

¿Busca silenciar a la prensa?

Respecto al informe que incomodó al mandatario, sobre presuntos pagos en Petro-Perú, indicó que se emite en un contexto en el que se están sacando a la luz las delaciones de Bruno Pacheco ante la fiscalía, “Lo que venimos haciendo en Panorama es lo que hacen otros medios de comunicación”, apuntó.

“Quieren silenciar a la prensa respecto a los hechos de corrupción [del gobierno] y permanentemente lo escuchamos decir [al jefe de Estado], como cuando fue al Congreso el 28 de julio, que la culpa de todo lo que viene ocurriendo es de las portadas de los diarios, de lo que dicen los medios de comunicación. Hay un enfrentamiento permanente con los medios de comunicación desde el inicio”, declaró.

Este es el informe que desató la furia del presidente Pedro Castillo:

Siempre contra Panorama

Pero no es la primera carta notarial que les remite el mandatario. La primera fue tras un informe que lo vínculo al empresario Roberto Aguilar, que ganó licitaciones por S/580 millones desde el inicio de este gobierno. ¿Al parecer a Castillo Terrones no le gusta que la prensa lo fiscalice? “Así es, no le gusta en absoluto y eso lo ha dejado claro desde el inicio”, dijo Cueva Mejía.

Acciones contra la prensa

La conductora indicó asimismo que “Hay permanentes ataques a la libertad de expresión desde el primer día del gobierno. El presidente, además, se niega a dar entrevistas, no entiende el compromiso de rendición de cuentas con el país (…) todos hemos sido testigos de cómo los reporteros cuando están en eventos públicos no se pueden acercar [a Castillo], incluso pueden ser golpeados”.

“Creo que el tema de las cartas notariales es otra manera de hacer sentir el poder, de dejar claro que aquí hay una amenaza contra el trabajo que se viene realizando. Sí, creo que se ha debilitado bastante [la libertad de expresión] y sí pasa por una situación difícil y que no viene solo de él, sino que varios miembros del Ejecutivo comparten ese pensamiento”, finalizó.