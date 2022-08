Martha Moyano: “Pedro Castillo es incoherente, primero amenaza y luego extiende la mano”

Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, se pronunció luego que el presidente de la República, Pedro Castillo, prácticamente dio un ultimátum, al Parlamento al decir que "tiendo la mano por última vez para que de una vez por todas, estas fuerzas políticas hagamos de una vez un esfuerzo para agendar esta gesta por la democracia".

En entrevista con 2022 en 24 Horas, la parlamentaria de Fuerza Popular, consideró las declaraciones del jefe de Estado de amenazas e ‘incoherentes’ y señaló que Pedro Castillo no para de hacer campaña y que su único fin es la Asamblea Constituyente.

“Es una amenaza, no es capaz de cumplir, da un ultimátum al Congreso, eso no es posible. El señor Castillo no para de hacer campaña, es incoherente, amenaza da ultimátum, hace campaña y luego dice extender la mano”, afirmó la congresista.

51 VOTOS PARA INHABILITAR A CASTILLO

En otra momento, Moyano indicó que el informe del congresista de Acción Popular, Wilson Soto, que presentó este lunes 8 de agosto sobre la denuncia constitucional contra el presidente Castillo, se tendrá que analizar, pero detalló que se necesitarían 51 votos para aprobar la inhabilitación por 5 años contra Castillo.

"Se necesitarían menos votos que la vacancia, serían 51 votos. Estamos dispuestos a votar nuevamente por la vacancia. Si nos tenemos que ir todos, nos tendremos que ir todos", aclaró.