Pedro Castillo: "No me van a doblegar. Vengo de las urnas democráticas"

El presidente de la República, Pedro Castillo, expresó que "no permitirá que se siguen creando fantasmas de corrupción con pasquines, creando titulares en las pantallas para alejarlo del pueblo".

A través de su cuenta de Twitter el mandatario manifestó que está dispuesto a tender la mano a las fuerzas políticas para agendar una gesta por la democracia. Además, aseguró que va a cobrar las deudas de los 30 mil millones de soles que las grandes empresas le deben al Perú.

"De seguir en esta travesía, luego de haber soportado durante más de un año, me veo obligado a hacer una cruzada nacional junto con el pueblo peruano para defender la democracia. No me van a doblegar. Vengo de las urnas democráticas, vengo de muchas luchas para trabajar por el pueblo peruano y entregarles escuelas, hospitales y bienestar para mejorar su calidad de vida", se lee en sus mensajes de Twitter.