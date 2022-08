Jorge Muñoz: “Me pidieron coimas para revertir el fallo en mi contra”

No se rinde. El exacalde de Lima, Jorge Muñoz quiere revertir el fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ordenó su vacancia de la comuna limeña por infringir la Ley Orgánica de Municipalidades.

Muñoz dijo que se le ha privado de un derecho, además reveló que le pidieron coimas para revertir el fallo.

“Se me ha privado de un derecho político que claramente la Comisión cautela en el artículo 23 de la Convención y, además, he denunciado actos de corrupción en torno al JNE. (…) Me pidieron coimas para revertir el fallo que venía contra mi persona”, indicó en entrevista a RPP.

OEA

Jorge Muñoz viajó hasta Washington, Estados Unidos para presentar su caso ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro.