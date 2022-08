Abogado de Juan Silva: “No cuenta con información contra el presidente Pedro Castillo”

El abogado de Juan Silva Villegas, Alfredo Yalán Ramírez, señaló que su patrocinado, quien es pieza clave en las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo, colaborará con a la Fiscalía.

Sin embargo, aclaró que el extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no hablará sobre el jefe de Estado ya que solo cuenta con información sobre funcionarios relacionados a su sector.

“Hasta el momento, Juan Silva no me ha indicado si cuenta con información contra el presidente Pedro Castillo. Pero sí me aseguró que tiene pruebas contra varios funcionarios de su sector. Tiene abundante medios de pruebas que entregará en su momento a la Fiscalía”, indicó el letrado en una entrevista a La República.

ESTÁ DISPUESTO A ENTREGARSE

Yalán Ramírez afirmó que Juan Silva aún está en el país y se pondrá a disposición de las autoridades.

“No se ha fugado del país, está aquí, pero con una salud muy deteriorada por su situación legal, aunque dispuesto a colaborar con la justicia”, agregó.

Como se recuerda, el 4 de junio el Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar contra Silva Villegas, después de que no apareciera a rendir sus declaraciones ante la Fiscalía.

El extitular del MTC está prófugo y el el Ministerio del Interior ha ofrecido una recompensa de 50.000 soles por detalles que puedan llevar a su paradero.