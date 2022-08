García Belaúnde sobre Pedro Castillo: "No lo veo en el mensaje del próximo 28 de julio"

Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, se refirió sobre una eventual suspensión del presidente Pedro Castillo por un mandato judicial esto tras las 4 investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación que pesan sobre el mandatario, según constitucionalistas.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, señaló que la suspensión no es una salida ya que nunca se ha aplicado en el país. “La suspensión no es una salida, nunca se ha aplicado, la vacancia si sabemos, hay incapacidad moral, corresponde incapacitarlo moralmente y sacarlo (a Pedro Castillo”, afirmó.

En esa línea, el excongresista aseguró que no ve al jefe de Estado dando su mensaje de la Nación el próximo 28 de julio. “Están preocupados por defenderse y no gobiernan. No lo veo en el próximo mensaje de la Nación de 28 de julio”.

Asimismo, García Belaunde calificó de ‘demagogo’ al Eduardo Pachas, abogado del presidente Castillo y señaló que debería recibir una llamado de atención por las declaraciones en la que asegura que la Fiscal de la Nación recorta los derechos del mandatario.

“Es un abogado demagogo, deberían de llamarle la atención, es un abogado charlatán”, manifestó.