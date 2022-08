Eduardo Pachas: “El presidente acudirá a declarar ante fiscalía si se garantizan sus derechos”

El abogado de Pedro Castillo, pidió que se garantice el debido proceso, el derecho a la defensa y no emboscar al mandatario. También acusó a la fiscal de la Nación de pretender vacarlo.

El presidente Pedro Castillo acudirá a declarar ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, este 4 de agosto, como investigado en el caso de las presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú si se garantizan sus derechos, así lo aseguró Eduardo Pachas, uno de los abogados del mandatario, quien también acusó a la titular del Ministerio Público de pretender “recortar los derechos” de Castillo Terrones para “vacarlo” del cargo.

“El presidente de acuerdo a ley contestará siempre y cuando se le garantice el debido proceso y acá no hay garantía, hay emboscada. A todas las citaciones que ha ido […] ha respondido al Ministerio Público de acuerdo a ley. Pediremos que se nos garantice algo: el debido proceso, el derecho a la defensa y no emboscarlo. No puede ser que una fiscal asuma y desde su primer discurso, sin haber leído ni un expediente, diga que va a destituir al presidente de la República”, indicó Pachas.

Cabe indicar que en diciembre del 2021, el presidente declaró ante un adjunto de la fiscal de la Nación, a quien recibió en Palacio de Gobierno, por el Caso Ascensos en condición de testigo. Posteriormente, el 17 de junio de este año, declaró ante el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, como investigado en el Caso Puente Tarata.

INVESTIGACIÓN AL MANDATARIO

La Fiscalía de la Nación amplió la investigación preliminar a Pedro Castillo Terrones, a raíz de las declaraciones de Mariano González por su destitución como ministro del Interior. En un principio, la indagación al mandatario solo era por el delito de encubrimiento personal, pero el Ministerio Público determinó que además sea investigado por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.