Rosana Cueva tras amenaza de Pedro Castillo de enjuiciar a Panorama: Presidente se siente acorralado

Foto Infobae

Rosana Cueva, directora y conductora del programa Panorama de Panamericana Televisión, se pronunció luego de la amenaza del presidente Pedro Castillo de demandar al espacio periodístico, tras un reportaje, que revela detalles de la confesión de Bruno Pacheco a la Fiscalía, que lo sindica como supuesto receptor de coimas en sobres y una maleta.

Para la destacada profesional, queda claro que hay afán de amedrentarlos “Ya que en este momento, el presidente siente que está acorralado. Es intolerante, no soporta el trabajo de la prensa y no es ninguna novedad. Siente que su gobierno no avanza a causa de la prensa. Entonces, sí, hay un malestar y confrontación permanente de parte de una persona que no le gusta rendir cuentas”.

No es la primera vez

Dijo también que no es no es la primera vez que el jefe de Estado intenta enjuiciar a la prensa “Hace algunos meses, cuando informamos de los peritajes de unas fotografías, también hizo un comunicado y anunció que iba a demandarnos. Sin embargo, nunca lo hizo. Si a él le preocupa tanto lo que hemos sacado a la luz, en todo caso debería buscar iniciar un proceso contra Bruno Pacheco”.

Ejerciendo el periodismo

Asimismo, Cueva Mejía señaló que seguirán laborando con coraje y el profesionalismo que los caracteriza: “Creo que tiene la intención de asustarnos o de pensar que con un comunicado de ese tipo nos vamos a poner más tímidos o autocensurarnos, de ninguna manera. Vamos a seguir ejerciendo el periodismo que hemos venido haciendo en estos trece últimos años con Panorama”, declaró al diario Trome.

Desistir de la demanda

Finalmente, indicó que solo queda esperar con calma el desenlace: “Creo que [Pedro Castillo] va a desistir [con la demanda]. Sabemos que no estamos solos y que se ha cumplido con la labor periodística. Lo que hemos hecho simplemente es replicar lo que ha dicho Bruno Pacheco. No lo decimos nosotros, y eso es algo que él debe tener bien claro".

