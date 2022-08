ANP rechaza amenazas de Pedro Castillo a "Panorama"

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó las amenazas del Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien mediante redes sociales, anunció que tomaría acciones legales contra el dominical "Panorama", luego que presentaran un informe con una de las declaraciones que Bruno Pacheco habría dado a la Fiscalía y que complicarían aún más la situación del mandatario.

En el pronunciamiento, dicho gremio periodístico cuestionó que el jefe de Estado quiera responsabilizar al programa que conduce Rosana Cueva, por las declaraciones brindadas por terceros, que además fueron parte de su entorno más cercano en el poder.

“Criminalizar al ‘mensajero’ no es una alternativa legítima. Servir como vehículo para la propalación de declaraciones de terceros, de por sí, no hace a los periodistas responsables de su contenido. La veracidad o no de esos dichos deberá ser determinada por el sistema de justicia del país”, se lee en el comunicado.

Amenazas de Castillo

En su cuenta de Twitter, Castillo Terrones arremetió contra el dominical "Panorama", luego que se difundiera un reportaje que revelaría una de las declaraciones de su exsecretario, Bruno Pacheco, ante la Fiscalía.

Pacheco Castillo habría confirmado a dicho Organismo que el mandatario recibió unas coimas en octubre del año pasado, entregadas en un maletín por su amigo y exministro de Transportes, Juan Silva Villegas.

Tras esta revelación, el presidente de la República anunció que tomará medida legales contra el programa periodístico, acusándolos de manipular la información para engañar al pueblo peruano.

"Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía", se lee en el tuit.