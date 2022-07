Wilmar Elera se disculpa tras justificar el presunto abuso sexual a una trabajadora

El tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, se disculpó por sus lamentables declaraciones al justificar el presunto abuso sexual del congresista Freddy Díaz Monago a una trabajadora del parlamento.

Elera reconoció su equivocación y aclaró no es alguien que quiera “apañar a un violador”

“Si he ofendido a alguien ofrezco las disculpas del caso, no soy una persona que quiera apañar a un violador […] Capaz me expresé mal, pido las disculpas del caso. Al congresista Díaz le debe caer todo el peso de la ley", señaló al diario El Comercio.

EL CONGRESO RECHAZA DECLARACIONES

Asimismo, en un comunicado, el Congreso de la República rechazó las declaraciones del congresista y Elera y lo exhortó a disculparse.

Como se recuerda, durante una entrevista el parlamentario justificó la agresión sexual del congresista Díaz aduciendo que el licor creó un “ambiente propicio” para el ataque.

“ Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, señaló a TV Perú.