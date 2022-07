Mirtha Vásquez sobre mensaje a la nación: “No existió autocrítica del presidente”

A través de sus redes sociales oficiales, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín se pronunció acerca del mensaje a la Nación que habría dado el mandatario Pedro Castillo, por motivo de Fiestas Patrias.

En el comunicado público, Vásquez habría señalado que el presidente de la república, no habría realizado una autocrítica real de su gestión, y no habría emitido pronunciamiento alguno sobre la crisis política y económica que estaría atravesando el país.

“Un mensaje a la nación sin respuesta a la crisis y sin voluntad de cambio, mientras los conflictos sociales se agudizan”, señaló.

SOBRE VACANCIA

Asimismo, la ex titular del PCM, Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, señaló que con su mensaje a la nación solo buscaría no ser vacado por parte del Congreso, y no tendría voluntad de mejora, o cambio en su gestión.

“No hay autocrítica del presidente, solo se busca una precaria sobrevivencia frente a un Congreso con rabo de paja. ¡La ciudadanía demanda!”, se pudo leer.