Benji Espinoza sobre detención de Bruno Pacheco: “El presidente está tranquilo”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza manifestó su defendido no “tiene signos de preocupación” por la detención del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

“No he encontrado en él (Pedro Castillo) signos de preocupación, de nerviosismo o miedo”, reveló el letrado.

Asimismo, acotó que la entrega de Bruno Pacheco demuestra que jamás hubo una intención por parte del jefe de Estado de proteger a su exempleado de confianza.

“La entrega voluntaria del señor Pacheco prueba y acredita que no ha tenido protección presidencial. (…)El presidente no sabía del paradero del señor Pacheco y no ha obstruido ni interferido”, añadió.

REUNIÓN EN PALACIO

Espinoza brindó las declaraciones después de haberse reunido, por más de dos horas, con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

De acuerdo al registro de visitas, además de Espinoza, Castillo se reunió con su otro abogado, Eduardo Pachas y con el exministro del Interior, Dimitri Senmache.