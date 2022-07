Beder Camacho sobre declaraciones de Bruno Pacheco: “Tengo la conciencia limpia"

El secretario general de Pedro Castillo, Beder Camacho, respondió ante las denuncias que lo sindican como la persona que coordinó la fuga del exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

Ante esto, Camacho dijo estar sorprendido por las acusaciones y negó haber coordinado la fuga de Pacheco.

“Estoy sorprendido. No tengo nada que ver en la fuga del señor Pacheco. (…) Tengo la conciencia limpia y estoy presto a colaborar con la justicia porque no he hecho nada ilegal” señaló en una entrevista a Exitosa.

NO SE ESCONDE

Asimismo, señaló que mientras no se conozca las declaraciones oficiales de Pacheco la información no será confiable.

“Mientras no se lea ni se conozca las declaraciones de Bruno Pacheco, todos van a estar en los ‘dimes, que yo tengo una fuente’. Yo estoy tranquilo, no he apoyado ninguna fuga porque no tengo los medios suficientes. (…)No me voy a esconder porque no tengo nada que ocultar”, añadió.

Como se recuerda, un informe del diario El Comercio, señaló que Pacheco confesó ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, liderado por Marita Barreto, que el jefe de Estado coordinó su fuga por medio de Beder Camacho.