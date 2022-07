Bruno Pacheco habría revelado que ‘los niños’ son 12 congresistas

Tras su entrega a la justicia, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, ha empezado a dar información relevante que implica a autoridades de las altas esferas de Gobierno. Aunque indicó en un primer momento que pensará si se acoge al procedimiento de colaboración eficaz, ya ha vertido algunas declaraciones de importancia.

De acuerdo a La República, el exsecretario de Palacio indicó en una primera manifestación que el grupo de ‘Los Niños’ está integrado por 12 congresistas que coordinan y apoyan al presidente Pedro Castillo.

Según declaraciones de Karelim López, mencionó a cinco parlamentarios de Acción Popular que estarían relacionados a este presunto grupo: Raúl Felipe Doroteo Carbajo (de Ica), Juan Carlos Mori Celis (Loreto), Ilich Fredy López Ureña (Junín), Jorge Luis Flores Ancachi (Puno), Jhaec Darwin Espinoza Vargas (Áncash) y Elvis Hernán Vergara Mendoza (Ucayali).

‘LA SOMBRA’

Por otro lado, Pacheco habría dicho también que hay un funcionario conocido como ‘la sombra’ que conocería todas las actividades del presidente, que “lo cuida de día y noche, lo acompaña a todos lados. Si hay un cajero, debe ser él”, habría manifestado Pacheco, según informó La República; además, fuentes del diario indicaron que podría tratarse de Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial.

Por otro lado, Pacheco también habría manifestado que un grupo de policías lo ayudaron a salir escondido de Palacio de Gobierno. “Tres personas se acercaron y me pusieron una capucha en la cabeza, luego me subieron a una camioneta, por lo que pudo ver en el piso eran policías y me llevaron a otro sitio”, señaló el exsecretario de Palacio, según La República.

BEDER CAMACHO NIEGA INTERFERENCIA

Tras el señalamiento de Beder Camacho como ‘La sombra’ de Castillo, el mencionado negó que haya estado implicado en la fuga de Pacheco e indicó que tiene la conciencia limpia y que no se esconderá porque no tiene nada que ocultar, señaló en radio Exitosa.

Con información de La República.