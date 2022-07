Mesa Directiva del Congreso: Renovación Popular solicitó tacha contra lista liderada por Esdras Medina

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una tacha contra la tercera lista para la Mesa Directiva del Congreso de la República encabezada por el legislador Esdras Medina Minaya.

En la documento, enviado al oficial mayor del Parlamento, la bancada sostiene que el congresista no puede ser parte del proceso, ya que no cuenta con la autorización del partido liderado por Rafael López Aliaga.

Al respecto, Medina Minaya indicó que la tacha debe ser declarada inadmisible, por lo que “si no quieren votar por mí, no lo hagan”. “Todavía pertenezco a Renovación Popular, aunque no les guste”, agregó.

En tanto, Montoya señaló que al seguir siendo miembro del grupo parlamentario debe cumplir con el reglamento interno, el cual sostiene que toda candidatura debe ser acordada previamente.

Misiva enviada por Renovación Popular.

Después de la participación de otros legisladores que argumentaban que se debía aprobar la lista, Montoya Manrique anunció que retiraban la misiva; no obstante; aclaró que arreglarían internamente la continuación de Medina dentro del partido.