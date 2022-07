María del Carmen Alva se conmueve al dar su último discurso como presidenta del Congreso

En su discurso final como parte de la sesión de elecciones de la nueva mesa directiva, María del Carmen Alva no pudo evitar conmoverse al brindar un recuento de su gestión en el Parlamento, junto a su equipo presidido por Lady Camones, Enrique Wong y Patricia Chirinos.

"He sido fiel a mis principios, no voy a renunciar al legado de Fernando Belaúnde Terry, y siempre me enfrentaré a quienes distorsionan ese legado", expresó.

Además, resaltó la mayoritaria participación de mujeres en el Congreso y el programa que se realizó en algunas regiones del país.

"Estamos en un Congreso con la mayor presencia de mujeres de nuestra historia y junto a ellas hemos reactivado la Mesa de Mujeres Parlamentarias y se ha impulsado mediante la oficina de Participación Ciudadana, por primera vez, el programa Parlamento Mujer que se realizó en Ancash, Lima y Callao”, agregó.