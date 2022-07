María del Carmen Alva cree que alta desaprobación del Congreso es porque no vacaron a Pedro Castillo

"Lo más importante era estar vivos, que no nos cierren el Congreso", manifestó la aún presidenta del Congreso.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva Prieto, señaló que la alta desaprobación del Poder Ejecutivo reflejado en las encuestas se debe a que no vacaron al presidente Pedro Castillo.

"Sabemos que el Congreso no ha tenido una buena aprobación y es porque no hemos vacado al presidente Castillo. Hemos trabajado, no hemos dejado de sesionar. Yo creo que el hartazgo que está pasando con el Ejecutivo al final es un hartazgo de toda la clase política y que tiene un efecto en el Congreso y por eso nos cae a todos por igual", declaró para RPP Noticas.

"Lo más importante era estar vivos, que no nos cierren el Congreso y lo disuelvan inconstitucionalmente por los mensajes que venían de todos los frentes", agregó la legisladora de Acción Popular.

"Hoy día con todo lo que está pasando, cinco denuncias, y todas las semanas con estos temas de corrupción alrededor del presidente (...) PPK por nada renunció y esto es una vergüenza. Él es representante del Perú", continúo.

Por otro lado, Alva Prieto resaltó que en su gestión como presidenta del Congreso "ha sobrado la democracia". "Yo he escuchado y he recibido en mi despacho a todas las bancadas y siempre hemos estado en contacto con todos", manifestó.