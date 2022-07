Dimitri Senmache: "Nunca tuve ninguna presión por no averiguar ni detener a nadie"

El exministro del Interior, Dimitri Senmache, manifestó que hasta el momento no existe alguna propuesta por parte del Gobierno para que regrese al gabinete ministerial, ya que no se ha tocado el tema. "No ha habido ninguna propuesta y tampoco he ido a pedirle trabajo a nadie", sostuvo.

Además expresó que durante el corto periodo de su gestión en el Mininter nunca tuvo presión por no averiguar, detener o investigar a nadie. Se refirió al exministro del Interior, Mariano González y expresó que los motivos de su salida han sido diferentes a los de él, ya que Mariano salió por perder la confianza del presidente Pedro Castillo, mientras que su salida se debe a la censura del Congreso de la República.

SOBRE ENTREGA DE BRUNO PACHECO

Dimitri Senmache expresó que ojalá sea cierto que este en manos de la justicia para que aporte las pruebas de las acusaciones que existen.

"El ministro no está detrás de una persona. La policía no puede detener sino hay una orden. No se le puede pedir a la policía que detenga a alguien sin un mandato, expresó durante una entrevista con 2022 en 24 Horas.