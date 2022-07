Caso PetroPerú: Samir Abudayeh contradice a Pedro Castillo y confirmó a la Fiscalía que se reunió con él

La investigación contra Abudayeh y Castillo se debe al acuerdo que ganó el empresario por US$ 74 millones en Petroperú con la venta de 280.000 barriles de biodiésel B100.

El empresario Samir Abudayeh Giha contradijo al presidente de la República Pedro Castillo, quien negó haberlo recibido en Palacio de Gobierno durante octubre del año pasado. El gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators afirmó que se reunió con el mandatario dos veces, el 15 y 18 del mencionado mes en el 2021, días antes de firmar un contrato de US$ 74 millones con Petroperú.

El dominical Cuarto poder reveló el testimonio que brindó Abudayeh Giha ante la Fiscalía en el marco de la indagación por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, el pasado 10 de junio.

Según la declaración del empresario, las dos reuniones se realizaron en Casa de Pizarro y, desde la primera, el Presidente lo trató de "amigo".

“Cuando entré a la oficina del presidente Pedro Castillo. Él estaba parado con su sombrero y me saluda dándome la mano y me dijo ‘bienvenido, amigo’ (…) me interesa mucho este tema, sobre todo las luchas contra las drogas y el sembrío de la palma ”, manifestó ante el Ministerio Público.

De acuerdo a su versión, el mandatario le preguntó si podían reunirse al día siguiente, a lo que el extranjero respondió de manera afirmativa.

En ese nuevo encuentro se habría concretado 3 días después. En este nuevo encuentro, Abudayeh habría llegado acompañado por Gregorio Sáez Moya, un promotor de la producción y consumo de aceite de palma quien luego fue contratado por Petroperú para "brindar soporte a la Gerencia de Cadena de Suministro”.

Sin embargo, en enero de este año, en una entrevista periodística, Castillo Terrones negó haber hablado con Abudayeh y dijo que en Palacio "no se tratan temas de licitaciones".