Ministro del Interior negó que haya recibido plan para capturar a prófugos como indicó Mariano González

El último domingo, el ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, negó que su antecesor Mariano González le haya encargado un plan sobre el hallazgo y captura de los prófugos, el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, y el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

Huerta manifestó desconocer si realmente el extitular del Mininter puso en marcha alguna estrategia para dar con el paradero de los exfuncionarios del Gobierno, pero recalcó que la Policía continúa realizando intervenciones en viviendas para encontrarlos.

“Desconozco. No se me ha entregado ningún plan al respecto. No se me hizo conocer ningún plan, debería haberlo entregado, pero una cosa es que lo diga y otra es que sea cierto”, declaró el actual líder de la cartera del Interior sobre González a la prensa.

Huerta Olivas también rechazó algunas versiones periodísticas que indican que su sector desarticuló un equipo especial de la Policía encargado de buscar a prófugos.



"Eso es falso, me sorprende que los medios traten de mal informar a la ciudadanía, es una falta de respeto que se informe algo que no es verdad, que se demuestre dónde he desarticulado, esas informaciones generan zozobra, malos entendidos, crear incertidumbre. Es irresponsable crear mala imagen y una percepción de inestabilidad", señaló.

Por otro lado, Willy Huerta reiteró que no hay reglaje contra los colaboradores eficaces, Karelim López y Zamir Villaverde. "Eso ya se aclaró en la comisaría y Fiscalía", aseveró.