María del Carmen Alva sobre condecoración a Manuel Merino: "Es un tema protocolar"

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se pronunció por la cuestionada condecoración hecha a los expresidentes del Parlamento Manuel Merino, Luis Galarreta y Pedro Olaechea; y afirmó que solo se trató de un acto protocolar.

“La condecoración no ha sido a Manuel Merino porque fue presidente o por lo que hizo. No. Son tres ex presidentes del Congreso que se condecoran a todos los expresidente del Congreso y se le pone su cuadro”, declaró ante la prensa

“Yo he dejado para la última semana los temas administrativos. Lo que sigue era, a los expresidentes, entregarle la medalla. A ellos se le cuelga su cuadro y se le da una medalla. Es un tema protocolar”, añadió.

Por otro lado, Alva Prieto fue consultada sobre las críticas al rol desempeñado por la oposición en el Legislativo, a lo que ella justificó diciendo que el actual grupo de legisladores era inexperto.

“El tema acá es la experiencia. Ha sido un gran error el tema de la no reelección de los congresistas. Si hay algo importante es la práctica parlamentaria, la experiencia. Eso suma a una comisión de Fiscalización, a una Subcomisión de Acusaciones. Ese trabajo es importantísimo”, dijo.

“Ahora ya no hay excusa, la mayoría ya aprendió, se asesoró bien, este año esa experiencia y esa diferencia debe notarse en todos los congresistas”, agregó.

Asimismo, la parlamentaria de Acción Popular realizó un balance del primer año del Congreso con ella al frente de la Mesa Directiva y destacó el archivamiento del proyecto de ley para convocar a una Asamblea Constituyente, la elección de los directores del Banco Central de Reserva y los magistrados del Tribunal Constitucional.