Pérez Guadalupe: “No hay meritocracia en este Gobierno, el presidente plagio su tesis y no pasa nada”

El exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, se pronunció sobre los presuntos reglajes que denunciaron el empresario Zamir Villaverde y la lobbista Karelim López contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

En diálogo con 2022 en 24 Horas, Pérez Guadalupe consideró de “vergonzosos” los presuntos actos de reglaje y aseguró que los ministros y comandantes no estarían dejando trabajar a la Policía Nacional.

“Son actos vergonzosos, no hay meritocracia en este Gobierno, el presidente plagia su tesis y no pasa nada. Los ministros y comandantes generales no están dejando trabajar a la policía en la captura de los prófugos”, afirmó el exministro.

Asimismo, Pérez Guadalupe cuestionó que el actual Gobierno aún no haya realizado gestiones y consideró que el presidente Castillo aún sigue en campaña.

"ES CREÍBLE LA VERSIÓN DE MARIANO GONZÁLEZ"

Finalmente el exministro lamentó que Mariano González haya sido sacado de la cartera del Interior y calificó esta medida como una 'falta de respeto'. "Si es creíble lo que dice Mariano Gonzáles, es una falta de respeto su salida".