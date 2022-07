Gladys Echaíz no postulará a la Mesa Directiva del Congreso, según Jorge Montoya

La nueva integrante de la bancada Renovación Popular, Gladys Echaíz, no postulará a ningún cargo para conformar la nueva Mesa Directiva del Congreso, así lo anunció el congresista y colega de bancada, Jorge Montoya.

En declaración a los medios, el vocero de Renovación Popular destacó la profesionalidad de la parlamentaria y reveló que le expresó a sus nuevos compañeros legisladores, su intención de no pretender ningún cargo en la conformación de la nueva Mesa Directiva.

“La Dra. Echaíz la hemos recibido en la bancada. Es una persona muy profesional, muy correcta y nos ha manifestado que declina cualquier tipo de postulación. Ella no tiene intenciones de postular a la mesa del Congreso”, manifestó Montoya.

Asimismo, el almirante indicó que la congresista Echaíz, quien renunció a la bancada de APP por "motivos de conciencia", agradeció el apoyo de todos aquellos quienes la consideraban una buena opción para ser la nueva titular del Parlamento.

Los motivos para no presentar candidato a la presidencia del Congreso

Por otra parte, Montoya Manrique alegó que Renovación Popular no presentará un candidato para presidir la Mesa Directiva por una cuestión de "principios y valores".

“Los argumentos (para no presentar candidato) es que no concuerdan con nuestros principios y valores los que están en las listas y los que están postulando a la Mesa Directiva. No tenemos la misma vinculación ideológica y nosotros valoramos mucho los valores que respetamos”, manifestó.

(Con información de Correo).