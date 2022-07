Yenifer Paredes: “Tengo derecho a trabajar o, ¿por ser la familia del presidente no puedo laborar?”

Yenifer Paredes Navarro, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República para para dar su declaración por, presuntamente, ofrecer una obra de saneamiento en la región de Chadín, Cajamarca. En ese sentido, sostuvo que no tenía conocimiento que la empresa a la que estaba prestando sus servicios tenía licitaciones con el Estado.

La hermana menor de la primera dama respondió las preguntas de los miembros de dicho grupo de trabajo, entre ellas la congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, quien criticó duramente la modalidad de trabajo que ejerció la familiar del jefe de Gobierno. A lo que la joven alegó a que tiene derecho a laborar dentro de una compañía privada, sin tener que ver envuelto su parentesco familiar.

“Yo he trabajado para una empresa privada, porque tengo derecho a trabajar o, ¿Por ser familia del presidente o la primera dama no puedo laborar? De lo único que se me informó en su momento era que no podía contratar con el Estado, pero yo trabajo para una empresa privada, con la que me sustento, y si no trabajo, ¿De qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener?”, declaró la investigada por el presunto delito de tráfico de influencias.

Durante la sesión, Paredes detalló que trabajó para JJM Espino, de Hugo Espino, entre agosto y octubre del 2021 realizando censos y reuniendo información para que la firma evalúe la viabilidad de un proyecto de agua y saneamiento. Además, indicó que solo recibió el pago de S/ 1500 en efectivo, sin emitir ninguna boleta o recibo.

“Me pregunto yo por qué tanto escándalo por realizar un trabajo. Soy una persona que ha estudiado, egresada de una universidad nacional y tengo derecho a trabajar. No porque sea familia del presidente, de la primera dama, se me quita ese derecho”, manifestó.