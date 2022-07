Mininter: Mariano Gonzáles firmó su carta renuncia por adelantado

El exministro del Interior, Mariano Gonzáles, firmó su carta de renuncia minutos antes de juramentar ante el presidente, Pedro Castillo, el pasado 4 de julio.

De acuerdo a información revelada por Epicentro TV, un colaborador cercano al jefe de Estado le entregó una carta de renuncia sin fecha para que la firmara.

Al ser consultado al respecto, Mariano Gonzáles dijo que creyó que se trataba de una “formalidad”.

“La carta me la entrega uno de los asesores o secretarios del presidente o del Consejo de Ministros. Al vuelo pregunté y me dijeron “no, es una formalidad”. Me pareció sumamente falto de delicadeza, pero lo hice porque ya estábamos embarcados”, respondió a Epicentro TV.

SALIDA INTEMPESTIVA

Como se recuerda, Pedro Castillo anunció la salida de Mariano Gonzáles a través de un mensaje en Twitter el martes por la noche.

Gonzáles es el sexto ministro del Interior en menos de un año de gobierno.