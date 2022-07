Héctor Acuña se unió a la bancada Cambio Democrático - Juntos Por el Perú tras renunciar a APP

El congresista Héctor Acuña se unió a la bancada de Cambio Democrático - Juntos Por el Perú, luego de presentar su renuncia al grupo parlamentario de Alianza Para el Progreso, tras un presunto cruce de palabras con el líder César Acuña, quien no estaba de acuerdo en que su hermano postule a la presidencia de la Mesa Directiva.

Según información del diario Correo, la agrupación legislativa envió un documento que cuenta con la firma de la congresista Ruth Luque, además, se adjunta un oficio enviado por Acuña Peralta para unirse a la bancada de Izquierda.

“Me dirijo a usted para saludarlo y, a la vez, informarle que el grupo parlamentario Cambio Democrático-Juntos por el Perú ha decidido incorporar como miembro de la bancada al congresista Héctor Acuña”, se lee en el documento.

Retirado de la Comisión de Presupuesto

Cabe señalar que uno de los motivos de su salida de APP, responde a que, días atrás, Héctor Acuña fue removido de su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto. Acuña aseguró que dicha medida pone en evidencia el poco interés de APP por el bienestar del país.

“Creo que ellos (Alianza para el Progreso) no piensan en el país, porque prácticamente me están sacando al caballazo de la Comisión de Presupuesto, les voy a dejar la comisión, pero esta actitud me parece muy vengativa”, dijo.

(Con información de Diario Correo)