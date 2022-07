Alberto Borea: "El Congreso debe presentar una moción de vacancia contra Castillo de inmediato"

El constitucionalista Alberto Borea se refirió a la salida del ministro del Interior, Mariano González y manifestó que el Congreso debe coordinar con los jefes de las bancadas y presentar una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo de inmediato.

"No nos ha dado la lista de Sarratea, no nos dijo por qué nombró a personas vinculadas a Sendero Luminoso, no aclaro nada sobre Pacheco, su gobierno es un desastre y no da ninguna explicación", expresó el constitucionalista en entrevista con 2022 en 24 Horas.

Alberto Borea señaló que el Congreso debe dejar las diferencias de lado y pensar en el país.

En otro momento se refirió a Vladimir Cerrón y lo responsabilizó de la miserabilidad de la que culpa a todos los demás.