Yenifer Paredes se presentará ante la Fiscalía este martes 19

El abogado del presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, Benji Espinoza, indicó que la cuñada del mandatario Yenifer Paredes sí se presentará a declarar este martes 19 a la sede de la Fiscalía. Ello, luego de no acudir a la primera citación el pasado 11 de julio.

“Es la información que he podido obtener, de que va a declarar mañana. No soy el abogado, pero me han alcanzado esa información. Mañana va a participar”, dijo Espinoza.

Paredes Navarro fue citada por la Fiscalía Anticorrupción para el lunes 11 de julio. Ello, luego de que un programa dominical difundiera un video en el que se aprecia a la “hija mayor” del presidente ofrecía obras públicas portando un chaleco de la empresa JJM Espino, de su amigo Hugo Espino.

Ante lo sucedido, Yenifer Paredes deberá rendir su manifestación ante el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, que asumió el caso de la menor de las Paredes Navarro y que también investiga al entorno presidencial.

¿YENIFER PAREDES SALIÓ DEL PAÍS?

Jorge Fernández, superintendente de Migraciones, desmintió los rumores de la supuesta salida del país de Yenifer Paredes. De acuerdo con el registro migratorio, la hermana de la primera dama no ha salido de territorio peruano. La entidad hizo dicha aclaración luego de que se difundiera una información falsa respecto a que la cuñada del presidente Pedro Castillo estaba rumbo a Colombia.