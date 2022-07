Héctor Acuña tras renunciar a la bancada de APP: "Ellos no piensan en el país"

El saliente parlamentario de Alianza Para el Progreso, Héctor Acuña, se pronunció tras anunciar su salida del partido liderado por su hermano, César Acuña Peralta, quien se habría opuesto a una postulación de Héctor para presidir la Mesa Directiva.

En entrevista para el diario Correo, el congresista aseguró que en APP no priorizan los intereses del país, dichas declaraciones se dan luego de que lo sacaran abruptamente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento, grupo de trabajo el cual presidía.

“Creo que ellos (Alianza para el Progreso) no piensan en el país, porque prácticamente me están sacando al caballazo de la Comisión de Presupuesto, les voy a dejar la comisión, pero esta actitud me parece muy vengativa”, manifestó.

No hay comunicación

Asimismo, el hermano de César Acuña Peralta añadió que otro de los motivos por el cual optó dar un paso al costado se debe a la poca o nula comunicación que existe al interior de la bancada.

"Otro motivo porque renuncia es porque la comunicación es cero en la bancada, no hay de parte del vocero y de la bancada. Ni si quiera los del CEN nos han citado como bancada, ni para saber si llovió o no”, dijo.

Se vienen más renuncias

En tanto, el legislador indicó que más parlamentarios estarían renunciando a la bancada de APP en los próximos días. “No sé quiénes exactamente están evaluando, pero no descarto nada sobre otra renuncia”, sostuvo.

(Con información de Correo)