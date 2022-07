Gladys Echaíz sobre posible ingreso a Avanza País: “Vamos a pensarlo”

La congresista Gladyz Echaíz, se pronunció luego de hacer publica su renuncia a la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), que según la parlamentaria fue por razones de conciencia.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Echaíz señaló que dentro de la bancada de APP le prometieron independencia en las votaciones pero ello habría creado algunos roces con algunos parlamentarios de APPP.

“Los congresista de una bancada tenemos derecho y deberes, sin embargo, en mi caso cuando se han tomado decisiones me he enterado luego […] en momentos de votaciones tenía otro punto de vista con la bancada y hacía uso de mi independencia como me lo prometieron”, aseguró.

En esa línea, la parlamentaria no descartó un posible ingreso a Avanza País, y señaló que “lo pensara”.