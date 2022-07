Presidente del JNE: “No he tenido trato con Zamir Villaverde, Bruno Pacheco ni Vladimir Meza”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, rechazó este viernes haber mantenido comunicación el investigado Zamir Villaverde García , el prófugo exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco y el exalcalde de Huaraz, Vladimir Meza, en el marco de la acusación de un presunto fraude electoral.

Durante el Primer Encuentro Binacional sobre Justicia Electoral entre el JNE y la Cámara Nacional Electoral de Argentina, evento donde se desarrolló temas como el combate a la desinformación y las fake news en procesos electorales; delitos electorales, violencia y acoso político; y la suscripción de la Declaración de Lima y firma del marco Interinstitucional Internacional, Salas Arenas negó las acusaciones hechas por Villaverde García sobre un presunto arreglo en las Elecciones Generales 2021 para que ganara Pedro Castillo.

“Como era previsible, se han producido algunos comentarios absolutamente medidos, extralimitados y falsos en relación al desempeño del JNE, y su presidente, en la primera y segunda vuelta [de las elecciones] pasadas. No es novedad que se haga”, manifestó el titular de la JNE.

“Rechazo esos infundios y falacias sobre reuniones con gente que no he tenido trato, ni con el señor Villaverde, Pacheco, Meza ni con ninguna de las personas que esta gente está refiriendo. Tampoco me he reunido jamás con ellos en Lima, fuera de Lima, ni en ninguna parte”, aseveró.

La autoridad sostuvo que ya no hablará más sobre el tema, porque debe dedicarse a las Elecciones Regionales y Municipales del 2022. “Vamos a seguir cumpliendo con los deberes que la ley nos ha impuesto”, agregó.