Polémica por baños neutros: Alva defiende decisión del Congreso contra asamblea de OEA en Lima

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva Prieto, respaldó la decisión que tomó el pleno este último jueves en contra del acuerdo para realizar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima por incluir un artículo en el que se detalla la implementación de “baños neutros”.

“No es que no se vaya a realizar (la asamblea de la OEA). Lo único que tienen que hacer es modificar ese artículo. Aquí lo que cuentan con los votos. Se ha debatido y si los congresistas han considerado que eso no debe pasar, lo que tienen que hacer es una modificación”, declaró ante la prensa.

Durante un momento, un periodista le indicó que hay sanitarios neutros "en todos lados", a lo que Alva replicó: “Acá no tengo baños neutros. No conozco”.

“Se modifica y que se realice. Por supuesto que todo el mundo quiere que se realice aquí la reunión (...) No quiero entrar en ese debate porque no estoy ni en ese debate ni esa comisión, pero lo único que dijeron es que no debía estar en un convenio que acarreaba gastos al Estado”, agregó Alva Prieto respecto al tema.

Como se recuerda, el pleno del Parlamento rechazó por mayoría la firma del acuerdo para que la Asamblea General de la OEA se lleve a cabo en Lima en el mes de octubre luego que Ernesto Bustamante, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuestionara la inclusión del concepto de “baños neutros”. “El problema es que se está metiendo en el acuerdo, de contrabando, el concepto de ideología de género”, señaló el legislador de Fuerza Popular, quien recomendó a la Representación Nacional no aprobar el proyecto de resolución legislativa.