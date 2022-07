Congreso aprueba bajar IGV del 18 a 8% para restaurantes y hoteles hasta 2024

El pleno del Congreso de la República aprobó, por 90 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, la iniciativa legislativa que plantea la reducción de 18 % a 8 % el pago por Impuesto General a las Ventas (IGV) de manera temporal a las micro y pequeñas empresas (mypes) de los rubros de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios de alimentos, entre otros. Esta iniciativa denominada “8% del IGV para rescatar el empleo” quedó exonerada de segunda instancia con 76 votos a favor.

La titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Silvia Monteza Facho -de la bancada de Acción Popular-, fue quien sustentó el nuevo texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 714/2021 y 2148/2021.

Según la autógrafa, la finalidad de la propuesta es apoyar la reactivación económica de este segmento económico empresarial, que ha sufrido un fuerte impacto como consecuencia de la pandemia del COVID-19, y busca “viabilizar la supervivencia y evitar el cierre de estas actividades”.

Monteza Facho indicó que la reducción del IGV a 8 % entrará en vigencia desde la publicación oficial de la norma hasta el 31 de diciembre del 2024.

El texto legal especifica que los los beneficiarios serán para las mypes que tengan como características ser personas naturales o jurídicas perceptoras de rentas de la actividad empresarial y que la actividad principal esté relacionada a los restaurantes, hoteles y alojamientos, cuyos ingresos por ventas o prestación de servicios de dichas actividades representen por lo menos el 70% de sus ingresos. El Ejecutivo tendrá 15 días para revisar el proyecto aprobado y decidir si la promulga o la observa.

MEF EN CONTRA

Anteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró su rechazo a los proyectos de ley presentados por el Congreso, para la reducción temporal del IGV, de 18% al 8%, y la compensación automática del saldo del crédito fiscal del IGV acumulado para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el MEF Consideró que una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regímenes adicionales) e incentiva el “enanismo” empresarial y la informalidad.

"La mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) en el 2021 existía 114 000 contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV", sostuvo la entidad.

Añadió que la mayoría de restaurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de facturación similares a los de prepandemia, lo que indicaría una recuperación del sector.