Zamir Villaverde a Pedro Castillo: “No le tengo miedo”

El empresario Zamir Villaverde fue liberado esta madrugada, después de permanecer dos horas detenido, luego de acudir a la comisaría de La Molina a denunciar un presunto reglaje.

A la salida de la dependencia policial, el empresario declaró frente a las cámaras y aseguró no tener miedo al presidente Pedro Castillo.

“Desde ya le digo al presidente Castillo que no le tengo miedo. Así me maten, yo voy a declarar y contribuir con el Ministerio Público para el esclarecimiento de la verdad. (…) No le tengo miedo al señor presidente, si me va a matar, hágalo, yo voy a declarar”, manifestó el empresario.

APOYO POPULAR

Hasta la comisaría se acercó un grupo de personas, quienes entre gritos y pancartas le mostraron su respaldo.

“Zamir, escucha, túmbate al chotano”, era una de las arengas que más se repetía.

El congresista de Avanza País, Juan Burgos, también se acercó para constatar la situación.

“Acudí a la comisaría de La Molina salvaguardar su integridad y que no se vulneren sus derechos constitucionales. Estamos en contra del reglaje sistemático que es característica de un régimen dictatorial y corrupto”, publicó el parlamentario en su cuenta de Twitter.