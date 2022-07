Ministro de Defensa: “No voy a renunciar”

El ministro de Defensa, José Gavidia, descartó la posibilidad de renunciar tras las denuncias en su contra por haber llevado a sus tres hijas a Huánuco en un avión de la Marina de Guerra del Perú.

Ante esto, el titular del Mindef manifestó que recibió el respaldo de Pedro Castillo, por lo que continuará trabajando.

“Yo no voy a renunciar, estoy a disposición del presidente, pero obviamente siempre trabajando día y noche sin descanso”, comentó en una entrevista para RPP.

Asimismo, Gavidia recalcó que no fue un viaje de trabajo y no se fue a vacacionar.

“Yo no me fui de farra, sino a trabajar. (…) Yo me someto a todas las investigaciones, porque no he programado ningún vuelo exclusivo para llevar a mis hijas de paseo, fui a trabaja”, agregó.

LA FISCALÍA INTERVIENE

El Ministerio Público inició una investigación preliminar en contra del ministro Gavidia por el presunto delito de peculado de uso.