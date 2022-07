Lilia Paredes: acudirá a Comisión de Fiscalización para responder por ofrecimiento de obras en Cajamarca

La Comisión de Fiscalización del Congreso recibe hoy a la Primera Dama, Lilia Paredes, quien debe responder sobre el ofrecimiento de obras de su hermana, Yenifer Paredes, en Cajamarca.

El abogado de la Primera Dama, Benji Espinoza, confirmó la asistencia de su patrocinada.

“Me he reunido con la primera dama y ha decidido asistir el día de mañana a la Comisión de Fiscalización, para las 9.00 a. m. Yo defiendo a la primera dama, no sé si Yenifer irá o no irá”, detalló Espinoza al diario La República.

OTROS INVITADOS

La Comisión de Fiscalización también citó a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes y a Hugo Espino Lucana, gerente general de JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC.

OBRAS EN CAJAMARCA

Como se recuerda, el programa dominical Cuarto Poder difundió un video donde se ve a la cuñada del presidente Castillo y a Hugo Espino ofreciendo obras se saneamiento a un grupo de vecinos de Chadín, Cajamarca.