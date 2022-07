Patricia Juárez sobre Pedro Castillo: "No creo que llegue hasta el 2026"

La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez, se pronunció sobre la crisis política que atraviesa el Perú en plena gestión del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por las irregularidades en el gobierno del jefe de Estado.

En entrevista para Canal N, la también congresista de Fuerza Popular, indicó que parte de la responsabilidad por dicha crisis, la tienen los grupos parlamentarios que salvaron a Castillo Terrones hasta en dos ocasiones de ser vacado, no obstante, la legisladora ve con pocas posibilidades que el mandatario culmine sus 5 años de gobierno.

"En este momento el tiempo nos ha dado la razón y en su momento debió vacársele (a Castillo). Aquellos que apoyaron a Castillo y pensaron que no se le debería vacar, deben estar pensando que parte de la responsabilidad de esta crisis es de esos grupos políticos [...] en este momento no existe (moción de vacancia en marcha) pero creo que en su momento también se dará [...] no creo que llegue hasta el 2026, este Gobierno está bastante desgastado", dijo.

Sobre retorno a bicameralidad

Asimismo, Juárez Gallegos se mostró optimista en que se puedan conseguir los votos necesarios para concretar el retorno a la bicameralidad en el Parlamento.

"Se va a continuar con el debate, vamos a ver qué es lo que pasa en estos días [...] creemos que es el momento de la vuelta a la bicameralidad [...] y el generar una clase política que finalmente sea sólida, que sea fuerte y que responda a la crisis", sostuvo.

(Con información de Canal N)