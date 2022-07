Congreso no aprueba denuncia constitucional contra Nano Guerra tras sesionar desde la playa

Tras las votaciones de la Comisión de Ética del Congreso se desestimó la denuncia constitucional contra el parlamentario por el partido Fuerza Popular, Hernando Guerra García por haberse presentado a una sesión de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas desde una playa, sin contar con el permiso correspondiente.

Con 9 votos en contra, y 5 votos a favor se rechazó la denuncia, pese a que el congresista de Fuerza Popular había pedido al grupo de trabajo que revise el caso.

“Hace pocos días, por una imagen poco feliz, he sido objeto de críticas y de comentarios. Por eso me permito hacer unas breves reflexiones, no a modo de defensa, porque yo lo podría hacer ante la Comisión de Ética, a la que yo mismo solicito que vea mi caso”, señaló.

LOS VOTOS

Con votos de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Cambio Democrático, Somos Perú y Acción Popular, se desestimó la denuncia de oficio contra el congresista de Fuerza Popular, tras viajar sin solicitar la licencia correspondiente.