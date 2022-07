Wilson Soto: Vocero alterno de AP pide al congresista que se pronuncie por presunto plagio en su tesis

El vocero alterno de la bancada de Acción Popular, José Arriola, se pronunció luego que el dominical "Panorama", revelara que el congresista del partido de la lampa, Wilson Soto, habría plagiado en su tesis para obtener el título de abogado el año 2012.

En entrevista para El Comercio, José Arriola indicó que en su bancada esperan un pronunciamiento por parte de Soto Palacios, añadiendo que le manifestaron su apoyo, sin embargo, le insistieron en que debe dar la cara ante tales revelaciones.

"En el chat que tenemos le hemos manifestado nuestra solidaridad, pero también le hemos dicho que tiene que decir su verdad [...] En la vida las cosas se afrontan, las verdades se afrontan, gusten o no", indicó el vocero alterno de AP.

Asimismo, Arriola indicó que la bancada acciopopulista aún no se ha reunido presencialmente con Wilson Soto para que les de su versión de los hechos, sin embargo, lo más probable es que vean dicho tema el día de mañana, cuando se reúnan por el Pleno.

Tema iría a la Comisión de Ética

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Ética y también vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, indicó que el caso de su colega parlamentario aún no se ha debatido y, por lo tanto, no se sabe con certeza si será derivado al grupo de trabajo que ella preside. "No podría adelantar opinión", dijo.

(Con información de El Comercio)