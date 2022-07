María del Carmen Alva sobre bicameralidad: “Estamos viendo las corrientes y la gente está a favor”

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva Prieto, afirmó que existen corrientes a favor del retorno a la bicameralidad en el Poder Legislativo y que, incluso, la gente también está mostrando su apoyo a la iniciativa.

Alva sostuvo que el tema tendrá "varios días de debate" en el pleno del Parlamento y que "no se está haciendo de la noche a la mañana".

"La bicameralidad es un tema que está en debate desde el 2001, estamos viendo las corrientes y la gente está a favor de la bicameralidad, la comisión (Fernando) Tuesta está a favor, Max Hernández, secretario técnico del Acuerdo Nacional me vino a visitar con todos sus miembros y están a favor, he escuchado a varios periodistas que antes no se pronunciaban y están a favor, igual que varios constitucionalistas", declaró ante la prensa.

Además, agregó que en todos los países donde "funciona bien" la democracia, el Congreso es bicameral.