Presidenta del Congreso sobre secuestro a periodistas: “El presidente debe dar la cara”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, rechazó el secuestro de un equipo periodístico de Cuarto Poder a manos de las rondas campesinas y remarcó que las dictaduras se inician con atentados a la libertad de prensa.

“Terrible, indignada por lo que ha sucedido, rechazo tajantemente esas actitudes, pero no me extraña, porque del Ejecutivo solo escuchamos mensajes de odio, de divisionismo. (…) Eso no puede estar pasando en una democracia. Todos sabemos que las dictaduras se inician con los atentados a la libertad de expresión”, señaló

PIDE LA INTERVENCIÓN DE CASTILLO

En esa misma línea, la presidenta del legislativo remarcó que el presidente Pedro Castillo debe hablar con las rondas campesinas para pedir las explicaciones correspondientes.

“Creo que esto se resolvería más rápidamente, si el presidente sale a dar la cara, no solo un tuit, se reúne con las personas que han secuestrado a este periodista y les exige explicaciones. (…) Si esto no se para hoy, mañana habrá otro secuestro”, puntualizó.

MEDIDAS

Alva también comentó que una de las medidas que tomaría el Congreso sería la de invitar al ministro del Interior, Mariano Gonzáles al pleno para que explique lo ocurrido en Cajamarca.