Patricia Chirinos sobre secuestro a periodistas: “Traigamos al ministro del Interior para que le explique al país atentado contra la libertad”

El miércoles en la noche, a pocos minutos de haber iniciado el debate en el pleno del Congreso por el retorno a la bicameralidad, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) se pronunció sobre el secuestro al equipo periodístico de Cuarto Poder a manos de ronderos de Chadín, en la provincia de Chota, Cajamarca.

“Hace unos minutos hemos recibido información sobre como la libertad de prensa y los derechos fundamentales habrían sido violados al producirse el secuestro del periodista Eduardo Quispe. (…) Este sería un hecho que atenta contra los principios de nuestra constitución y nuestro estado de derecho” señaló Chirinos

Asimismo, Chirinos señaló que no se debe tolerar que el Gobierno actúe como una dictadura”.

“Colegas no podemos permitir este tipo de amedrentamientos, no podemos tolerar que este gobierno haga lo que se le da la gana y actúe como una dictadura que silencia a todo aquel que no piensa como ellos” agregó.

CITARÁN A MINISTRO DEL INTERIOR

Después, exigió la presencia del Ministro del Interior, Mariano Gonzáles.

“Desde este hemiciclo exhortó a todos ustedes colegas a que traigamos al Ministro del Interior para que le explique al país este atentado contra la libertad de prensa”, finalizó Chirinos.

Ante esto, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solicitó a los congresistas presentar una moción para que el ministro del Interior acuda al pleno, trámite que se daría el día de hoy.